شوبير يكشف عن أخر تطورات الحالة الصحية للناقد الرياضي حسن المستكاوي

طمأن الإعلامى أحمد شوبير جمهور ومحبى وتلاميذ الناقد الرياضى حسن المستكاوى، على حالتة الصحية بعد خضوعه لجراحة عاجلة خلال الساعات الماضية.

وقال شوبير فى تصريحات "إذاعية" أن المستكاوى تم نقله إلى أحد المستشفيات، حيث أوصى الأطباء بسرعة التدخل الجراحى، بعدما تبين إصابته بنزيف فى المخ.

وأضاف "خضع لعمليتين جراحيتين، وحالته الصحية ما زالت غير مستقرة حتى الآن، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل"

وتعرض حسن المستكاوي لأزمة صحية مفاجئة استدعت تدخلاً طبيًا سريعًا، حيث خضع لجراحة عاجلة بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلق محبيه ومتابعيه في الوسط الرياضي والإعلامي.

ويُعد حسن المستكاوي واحدًا من أبرز الأسماء في مجال النقد الرياضي في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك تاريخًا طويلًا من العمل الصحفي والتحليل الرياضي، ما جعله يحظى بتقدير واسع من الجماهير واللاعبين والإعلاميين على حد سواء.