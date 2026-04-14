بسبب الأهلي .. طارق السيد يكشف عن سبب تعديل اتحاد الكرة موعد اجتماعه الطارئ

كشف طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق عن سبب تعديل إتحاد الكرة موعد إجتماعه الطارئ من الأربعاء إلى الخميس،و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

و كتب طارق السيد:بسبب تحديد الأهلي غداً الأربعاء لموعد إجتماعه الطارئ، إتحاد الكرة يعدل موعد إجتماعه الطارئ من الأربعاء إلى الخميس.

وتتصاعد حدة الجدل داخل الكرة المصرية على خلفية الأزمة الأخيرة بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم لتفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مستقبل لجنة الحكام وإمكانية الإطاحة برئيسها الكولومبي أوسكار رويز في ظل الضغوط المتزايدة والانتقادات الحادة التي طالت المنظومة التحكيمية خلال الفترة الأخيرة.

مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة تحدث لـ " صدي البلد " أكد أن ما يتردد بشأن وجود نية لإقالة أوسكار رويز لا أساس له من الصحة في الوقت الحالي مشددًا على أن الخبير الكولومبي مستمر في منصبه حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري وأن ملف التغيير لم يُطرح رسميًا على طاولة مجلس الإدارة حتى الآن.

وأوضح المصدر أن الاتحاد يرى نفسه لم يرتكب أي خطأ في إدارة الأزمة مع الأهلي مؤكدًا أن هناك التزامًا كاملاً بالإجراءات واللوائح المنظمة. وكشف أن الاتحاد طلب من النادي إرسال أسماء الوفد الذي سيحضر جلسة الاستماع إلا أن الرد جاء غامضًا حيث لم يتضمن أسماء محددة وهو ما صعب من عملية التنظيم.

وأضاف أن الاتحاد عاد وأبلغ مسئولي الأهلي بشكل واضح أن أي فرد مدرج في الاسكور شيت يحق له حضور جلسة الاستماع في محاولة لتسهيل الأمور وتفادي أي تصعيد مؤكدًا في الوقت ذاته أن العلاقة مع النادي الأهلي قوية وتاريخية وأن الاتحاد يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية دون تمييز.