الأهلي يتفوق على سبورتنج ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر لكرة اليد

حجز فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لكرة اليد، بعد فوزه على نظيره سبورتنج بنتيجة 31-29، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور ربع النهائي للموسم المحلي 2025-2026.

وجاءت المباراة قوية ومتكافئة بين الفريقين، حيث تبادل الطرفان السيطرة على مدار شوطي اللقاء، قبل أن ينجح الأهلي في حسم النتيجة لصالحه بفارق هدفين، مستفيدًا من خبرات لاعبيه في الدقائق الحاسمة.

ويواصل الأهلي بهذا الانتصار عروضه القوية هذا الموسم، بعدما نجح مؤخرًا في حسم لقب دوري المحترفين لكرة اليد، ليؤكد رغبته في استكمال الثنائية المحلية.

مواعيد نصف النهائي والنهائي

ومن جانبها، حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم، يوم 30 أبريل الجاري موعدًا لإقامة مباريات الدور نصف النهائي، على أن تُقام المباراة النهائية ومواجهة تحديد المركز الثالث يوم 1 مايو المقبل.

وفي سياق متصل، تختتم منافسات دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الحالي يوم 24 أبريل الجاري، بمواجهة قوية تجمع بين الأهلي والزمالك، في لقاء القمة المرتقب، رغم حسم الأهلي اللقب رسميًا.

وكانت المسابقة قد توقفت مؤخرًا بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمعسكر ألمانيا، الذي خاض خلاله مواجهتين وديتين، قبل استئناف المنافسات نهاية مارس الماضي