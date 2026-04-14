إصابة عبد الرحمن حميد في مواجهة الأهلي وسبورتنج بكأس مصر لليد

تعرض عبد الرحمن حميد، حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام سبورتنج، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لكرة اليد.

وشهدت المباراة خروج الحارس الدولي متأثرًا بإصابة في الركبة، بعد شعوره بآلام قوية أجبرته على عدم استكمال اللقاء، في لقطة أثارت القلق داخل الجهاز الفني للفريق، خاصة في ظل أهميته كأحد العناصر الأساسية.

وتزايدت المخاوف بسبب تاريخ اللاعب مع الإصابات، حيث سبق له التعرض لإصابة قوية قبل عامين، ما دفع الجهاز الطبي للتعامل بحذر شديد مع الحالة.

وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية دقيقة فور انتهاء المباراة، حيث تقرر إجراء أشعة على الركبة لتحديد حجم الإصابة بشكل نهائي.

وتوجه عبد الرحمن حميد إلى أحد مستشفيات القاهرة الكبرى لإجراء الفحوصات اللازمة، تمهيدًا لوضع برنامج العلاج والتأهيل المناسب وفقًا لنتائج الأشعة.

ويترقب الجهاز الفني نتيجة الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالة الحارس، خاصة في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة خلال الفترة المقبلة، سواء في بطولة الكأس أو المنافسات المحلية الأخرى