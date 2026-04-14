منتخب مصر لكرة الصالات يخسر أمام الجزائر وديًا

تلقى منتخب مصر لكرة الصالات خسارة أمام نظيره منتخب الجزائر لكرة الصالات بنتيجة 3-1، في المباراة الودية الثانية التي جمعت المنتخبين ضمن برنامج الإعداد الحالي، في إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة.

وشهد اللقاء مستوى تنافسيًا قويًا بين المنتخبين، حيث حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر على تجربة عدد من الجمل التكتيكية المختلفة، إلى جانب منح الفرصة لعناصر جديدة للوقوف على مستواهم الفني والبدني.

ورغم محاولات الفراعنة للسيطرة على مجريات اللعب، نجح المنتخب الجزائري في استغلال الفرص المتاحة أمامه، ليحسم المواجهة لصالحه، ويعوض خسارته في المباراة الودية الأولى.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في اللقاء الأول بنتيجة 4-1، ليخرج الفريقان بحصيلة متوازنة من المباراتين الوديتين، وهو ما يعكس تقارب المستوى بين الجانبين خلال فترة المعسكر.

ويواصل الجهاز الفني لمنتخب مصر العمل على معالجة الأخطاء، خاصة على المستوى الدفاعي، التي ظهرت خلال المباراة الثانية، مع التركيز على رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين.