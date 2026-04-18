مدرب منتخب اليد : برونزية المتوسط عن جدارة .. والقادم أفضل

أعرب محمد إبراهيم، المدير الفني لمنتخب الناشئين لكرة اليد مواليد 2008، عن سعادته بالتتويج بالميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط.

ونجح منتخب الناشئين في حصد البرونزية بعد الفوز على سلوفاكيا، مستضيف البطولة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ووجّه إبراهيم الشكر إلى لاعبيه، مشيدًا بالمستوى المميز الذي قدمه الفريق طوال منافسات البطولة، والأداء القوي في جميع المباريات.

وأكد أن منتخب 2008 يضم مجموعة واعدة من اللاعبين أصحاب الإمكانيات المتميزة، القادرين على تحقيق طموحات كرة اليد المصرية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن منظومة كرة اليد تسير في الاتجاه الصحيح، في ظل الدعم الكبير من الاتحاد برئاسة خالد فتحي، والحرص المستمر على المنافسة على المراكز الأولى في مختلف البطولات.

يُذكر أن منتخب مصر مواليد 2008 حقق الفوز في جميع مبارياته بدورة ألعاب البحر المتوسط، باستثناء خسارة وحيدة أمام المنتخب الإسباني في نصف النهائي، جاءت بصعوبة كبيرة.