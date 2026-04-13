الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حقيقة عروض حسام عبد المجيد.. وجاهزية بيزيرا قبل مواجهة شباب بلوزداد

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
رباب الهواري


كشف الناقد الرياضي محمد يحيى عن حقيقة ما تردد بشأن تلقي حسام عبد المجيد، لاعب الزمالك، عروضًا احترافية خلال الفترة الحالية، كما تحدث عن موقف خوان بيزيرا من الجاهزية الفنية لمباراة شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.
 

وقال محمد يحيى، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»: إن حسام عبد المجيد لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن، متسائلًا عن سبب تداول أنباء عروض لاعبي الزمالك بشكل متكرر دون غيرهم.


وأضاف أن عقد اللاعب مع الزمالك يتبقى فيه موسم إضافي، مؤكدًا أن اللاعب مستمر مع الفريق داخل مصر بشكل نهائي، بينما قد يتم النظر في أي عرض احتراف خارجي حال كان مناسبًا للنادي واللاعب، مشيرًا إلى اختلاف وضعه عن تجربة إمام عاشور السابقة.


وفي سياق متصل، أوضح يحيى أن خوان بيزيرا بات قريبًا بنسبة 90% من المشاركة في مباراة شباب بلوزداد، مؤكدًا أنه لم يعانِ من إصابة، وأن قرار استبعاده من مباراة الذهاب كان بهدف الراحة، على أن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.


وتطرق الناقد الرياضي إلى عدة ملفات أخرى، مشيرًا إلى الجدل المثار حول عقوبة محمد الشناوي، وإمكانية تخفيفها، إلى جانب تقييمه لمستوى بعض اللاعبين خلال الموسم الجاري.

