خالد طلعت: ارتداء حسام عبد المجيد شارة قيادة الزمالك النهاردة غلطة كبيرة

انتقد الناقد الرياضي خالد طلعت لبس اللاعب حسام عبد المجيد شارة قيادة الزمالك بدلاً من اللاعب محمد صبحي في مباراة أوتوهو اليوم.

الزمالك وأوتوهو

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"غريب جدا وغلطة كبيرة إن حسام عبد المجيد هو اللي لبس شارة قيادة الزمالك النهاردة بعد خروج أحمد فتوح، طبقا لترتيب الأقدمية المفروض إن محمد صبحي هو اللي كان يلبس شارة الكابتن، أول ماتش لصبحي مع الزمالك كان يوم 24 أكتوبر 2019 في دوري أبطال افريقيا أمام جينيراسيون فوت السنغالي ونزل بديل وأول ماتش ليه أساسي كان أمام طنطا في الدوري يوم 5 يناير 2020،أول ماتش لحسام كان يوم 6 سبتمبر 2020 ونزل بديل أمام طلائع الجيش في الدوري".

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة نادي الزمالك وفريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل بنتيجة 1-1، على ستاد الفونس ماسامبا ديبات في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

هدف أوتوهو

ونجح تشارلز أتيبو في تسجيل الهدف الأول لفريق أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، في مرمى نادي الزمالك، في الدقيقة 13 من انطلاق المباراة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها على يسار محمد صبحي حارس الزمالك من فوق الحائط.

هدف الزمالك

وسجل عدي الدباغ هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 32 من انطلاق المباراة من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة طولية من أحمد ربيع من منتصف الملعب خلف خطوط الدفاع ليسجلها على يمين حارس المرمى الكونغولي وتعلن عن تعادل الزمالك بالنتيجة.

تشكيل الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، المقرر له في الثالثة عصر اليوم على ستاد الفونس ماسامبا ديبات في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.