منتخب شباب مصر يخوض وديتين أمام الجزائر في معسكر مارس

يستعد المنتخب الوطني، مواليد 2007، تحت قيادة وائل رياض، المدير الفني للدخول في معسكر مغلق خلال الفترة من 22 مارس الحالي وحتى 30 من الشهر نفسه.



ويخوض شباب الفراعنة، مباراتين وديتين أمام المنتخب الجزائري، يومي 27 و30 مارس الحالي، بهدف زيادة الاحتكاك الدولي وتطوير الأداء الجماعي للفريق، قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.



ويركز الجهاز الفني للمنتخب، خلال المعسكر المقبل على تجربة مجموعة من العناصر والخطط التكتيكية، التي تخدم هوية المنتخب في المنافسات القارية، حيث تؤكد هذه الوديات، حرص وائل رياض على المتابعة الدقيقة لجميع اللاعبين.