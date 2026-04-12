إعلامي: 3 أندية أوروبية عالمية ترغب في ضم حسام عبد المجيد

كشف الإعلامي ابراهيم عبد الجواد عن رغبة 3 أندية عالمية في ضم حسام عبد المجيد نجم الزمالك خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “ عاجل ميدلزبره الانجليزي ويونج بويز السويسري وبورتو البرتغالي.. ثلاث أندية عالمية ترغب في ضم حسام عبد المجيد وهناك متابعة دقيقة للاعب حالياً ” .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز بعد تأهله رسميا إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتعادل الزمالك مع أوتوهو في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية بنتيجة 1-1 بينما فاز الفارس الأبيض في الإياب بنتيجة 3-2 من مجموع المباراتين ما رفع من معنويات لاعبي الزمالك وجعلهم يتطلعون إلى مواصلة سلسلة انتصاراتهم والمضي قدما نحو الأمام.

ويواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الجمعة القادمة الموافق 3 إبريل في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية المؤهلة للفوز بلقب الدوري المصري الممتاز دوري نايل.

ويتربع الزمالك على عرش صدارة الدوري المصري برصيد 43 نقطة بينما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.