من بينها ركلات الحظ.. سيناريوهات تأهل الزمالك إلي نهائي كأس الكونفدرالية

حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال فوزًا غاليًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية التي أقيمت على ستاد نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائرية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين فريق الزمالك ونظيره شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويسعي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري والتأهل إلي نهائي كأس الكونفدرالية.

سيناريو التعادل

فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال بحاجة إلي التعادل سواء سلبيا أو إيجابيا لتخطي شباب بلوزداد والتأهل إلي نهائي كأس الكونفدرالية لاسيما وأن حقق الفوز خارج الديار بهدف دون رد.

سيناريو الفوز

في حالة فوز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال بأي نتيجة أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري سوف يتأهل إلي نهائي كأس الكونفدرالية.

سيناريو ركلات الحظ

في حالة خسارة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال بهدف دون رد سوف يحتكم الفريقان إلي ركلات الترجيح التي يخشي منها أي فريق في رحلة العبور إلي نهائي كأس الكونفدرالية.