إعلامي: الزمالك قدّم عرضًا ممتعًا أمام بلوزداد.. والفوز ذهابًا لا يضمن التأهل

أشاد الإعلامي محمد طارق أضا، بالأداء الذي قدّمه الزمالك خلال مواجهته أمام شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، مؤكدًا أن الفريق الأبيض ظهر بصورة مميزة ونجح في تحقيق فوز مهم خارج الديار.

وقال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن جماهير الفريق الجزائري قدمت نموذجًا رائعًا في التشجيع، إذ دعمت فريقها بحماس دون أي تجاوزات، معبرًا عن تقديره الكبير لهذا السلوك، ومتوقعًا أن تحظى بنفس المعاملة الجيدة خلال مباراة الإياب في القاهرة.

أوضح أن الزمالك تعامل بذكاء مع بداية اللقاء، إذ نجح في امتصاص حماس أصحاب الأرض، قبل أن يفرض سيطرته تدريجيًا على مجريات اللعب من خلال الاستحواذ، مقدمًا أداءً فنيًا قويًا، مشيرًا إلى أن بيزيرا أنهى المباراة بلمسة حاسمة ترجمت تفوق الفريق إلى هدف الفوز.

وشدد على أن العودة بانتصار من الجزائر لا تعني حسم التأهل، خاصة في ظل قوة المنافس وقدرته على تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة، مطالبًا لاعبي الزمالك بضرورة التركيز والاستعداد الجيد لأي مفاجآت في لقاء الإياب.

كما أشار إلى أن الجهات المختصة وافقت على حضور 31 ألف مشجع في المباراة المقبلة، رغم سعي إدارة الزمالك للحصول على الموافقة بالسعة الكاملة، مؤكدًا أنه لا يوجد قرار رسمي حتى الآن بزيادة الأعداد.