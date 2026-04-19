"الداخلية" تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

أ ش أ

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة.

ورصدت الإدارة الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على جميع الأقسام التابعة للمصلحة؛ لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عددا من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على جميع المواقع الشرطية، وذلك كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.