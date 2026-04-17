رئيس الصليب الأحمر اللبناني: لا يزال هناك ضحايا تحت الأنقاض وأولويتنا انتشالهم

أكد رئيس الصليب الأحمر اللبناني، في تصريحات نقلها "التلفزيون العربي"، أن فرق الإنقاذ لا تزال تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع آثار الدمار، مشيرًا إلى وجود ضحايا عالقين تحت الأنقاض حتى الآن.



وأوضح المسؤول أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة تتركز على عمليات البحث والإنقاذ، حيث تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني جهودها المكثفة لانتشال المصابين والضحايا من المواقع المتضررة، رغم الظروف الميدانية الصعبة التي تعيق الوصول إلى بعض المناطق.



وأضاف أن فرق الصليب الأحمر تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسط نقص في الإمكانيات وضغط متزايد على الكوادر الطبية، ما يستدعي تكثيف الدعم اللوجستي والإنساني بشكل عاجل لتسريع عمليات الاستجابة.



وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية، مع استمرار سقوط الضحايا وتزايد أعداد المصابين، الأمر الذي يضع المنظمات الإغاثية أمام اختبار صعب في ظل الحاجة الملحة لتوفير الرعاية الطبية والإيواء للمتضررين.



ويعكس استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية، ما يتطلب جهودًا طويلة الأمد لإزالة الركام وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.