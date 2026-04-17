ترامب: لا مزيد من القتل ولابد أن يسود السلام

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف أعمال العنف، مؤكدًا أنه "لا مزيد من القتل، ولا بد أن يسود السلام أخيرًا"، في إشارة إلى ضرورة إنهاء الصراعات المستمرة في عدد من مناطق التوتر حول العالم.



وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه لوسائل الإعلام، حيث شدد على أهمية تغليب الحلول الدبلوماسية على الخيارات العسكرية، معتبرًا أن استمرار النزاعات المسلحة لم يعد يخدم مصالح الشعوب ولا الاستقرار الدولي.

وأوضح أن الوقت قد حان لإعادة النظر في السياسات التي تؤدي إلى تصعيد الأزمات بدلًا من احتوائها.



وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، لا سيما في مناطق مثل الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، حيث تتواصل النزاعات المسلحة وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب قد تعكس محاولة لإعادة صياغة موقفه السياسي في سياق المتغيرات الدولية، خاصة مع تزايد الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار في بؤر الصراع.