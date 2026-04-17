توم باراك: إسرائيل لن تنسحب من مناطق عملياتها في لبنان.. وأدعو لضم حزب الله للمفاوضات

أكد السفير الأمريكي في أنقرة والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توم باراك، أن إسرائيل لن تنسحب من مناطق عملياتها في لبنان.

جاء ذلك على هامش مشاركة توم باراك بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي.

ونقلت قناة "خبرتورك" التركية عن باراك القول بأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" هو "بداية طريق".

وشدد السفير الأمريكي في أنقرة والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا على أن هذه المرحلة تعد مرحلة تاريخية تتقدم بالاتجاه الصحيح.

وأضاف باراك: هناك تقدم بطيء جدا يحدث والنتائج تحتاج إلى الكثير من الوقت.

وفي نهاية تصريحاته ؛ دعا باراك ليكون "حزب الله" ضمن الحوار والمفاوضات وينبغي إدراج النظام الطائفي في لبنان.