شكرا لاهتمامكم.. ترامب يدعو حزب الله إلى التصرف بإيجابية لتحقيق السلام

نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى حزب الله، قال فيها: إنه يأمل أن يتصرف الحزب “بشكل جيد وإيجابي خلال هذه الفترة المهمة”، معتبرًا أن ذلك سيكون “لحظة عظيمة” له إذا فعل ذلك، داعيًا إلى وقف أعمال القتل والتوصل إلى السلام بشكل نهائي.



وأضاف ترامب في تصريحاته عبر حسابه الرسمي على منصة تروث سوشيال الذي يمتلكها: “لا مزيد من القتل، يجب أخيرًا تحقيق السلام. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر”.

من جانب آخر وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، رسالة عاجلة إلى سكان جنوب لبنان، حثّهم فيها على عدم العودة إلى التجمعات السكنية الواقعة جنوب نهر الليطاني، فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال أدرعي: "يظل الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد في مواقعه بجنوب لبنان في مواجهة النشاط الإرهبي المستمر لحزب الله، وللحفاظ على أمنكم وسلامة عائلاتكم، وحتى إشعار آخر، يُطلب منكم عدم الانتقال إلى جنوب نهر الليطاني".