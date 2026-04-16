نقابة الموسيقيين في لبنان تحسم الجدل حول اعتزال فيروز وتكشف تفاصيل حالتها الحالية

أكد نقيب الموسيقيين في لبنان فريد أبو سعيد عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا حول اعتزال الفنانة الكبيرة فيروز الغناء أو ابتعادها بشكل نهائي عن الساحة الفنية، موضحًا أنها لا تزال تقيم في منزلها وتعيش حياتها بصورة طبيعية بعيدًا عن ضغوط الأضواء ومواقع التواصل.



وشدد على أن ما نُسب إليه من تصريحات بشأن اعتزال فيروز لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أنه لم يدل بأي حديث يفيد ذلك، وداعيًا إلى تحري الدقة في نقل الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات.



وأوضح أن ابتعادها عن الظهور خلال الفترة الأخيرة يعود إلى ظروف إنسانية صعبة تمر بها، عقب وفاة نجلها هلي الرحباني في يناير الماضي، ما دفعها إلى التواجد في منزلها برفقة ابنتها ريما الرحباني والابتعاد عن الأضواء.



وأشار إلى أن حالتها الصحية مستقرة، ولا توجد أي مؤشرات مقلقة، مؤكدًا أن النقابة تتابع وضعها عن قرب تقديرًا لمكانتها الفنية الكبيرة.

ولفت إلى أن الحالة النفسية التي تمر بها ترتبط بسلسلة من الفقد العائلي الذي عاشته خلال السنوات الماضية، وهو ما جعلها تفضل العزلة النسبية والهدوء خلال هذه المرحلة.



كما نفى وجود أي نية للاعتزال، موضحًا أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل حول اختفائها أو انسحابها الكامل من الفن لا يتعدى كونه شائعات لا تستند إلى أي دليل، مؤكدًا أن غيابها الحالي هو فترة راحة إنسانية وليست نهاية لمسيرتها الفنية.