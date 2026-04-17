حزب الله يعلن تنفيذ 2184 عملية عسكرية ضد العدو الإسرائيلي على مدى 45 يوما



أعلن حزب الله تنفيذه 2184 عملية عسكرية ضد العدو الإسرائيلي على مدى 45 يوما ، مؤكدا يد مجاهديه ستبقى على الزناد تحسبا لغدر العدو.

وشهد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة عشرة أيام، والذي جاء بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاعلاً دولياً واسعاً عكس أهمية الحدث في سياق التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وتباينت ردود الأفعال بين الترحيب الحذر والدعوات الصارمة لضرورة الالتزام ببنود الاتفاق، مع إجماع عام على اعتباره فرصة لاحتواء التصعيد وفتح نافذة نحو الاستقرار.



مصر .. موقف ثابت

في هذا السياق، رحّبت جمهورية مصر العربية بالاتفاق، معتبرةً إياه خطوة مهمة نحو خفض حدة التوتر ووقف العمليات العسكرية.

وأكدت القاهرة موقفها الثابت الداعم لوحدة الدولة اللبنانية وسيادتها، مشددةً على ضرورة التزام إسرائيل بوقف جميع الاعتداءات، والانخراط في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل ودون انتقائية.