بعد وقف إطلاق النار.. ماكرون يعرب عن قلقه ويوجه رسالة عاجلة إلى حزب الله

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه من أن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قد يكون مهددا بسبب استمرار العمليات العسكرية.

وفي تصريحات له؛ دعا ماكرون إلى ضمان أمن السكان المدنيين على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل.

كما حث ماكرون حزب الله على ضرورة التخلي عن السلاح، مطالبا إسرائيل بضرزرة احترام سيادة لبنان ووقف الحرب.

وشهد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة عشرة أيام، والذي جاء بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاعلاً دولياً واسعاً عكس أهمية الحدث في سياق التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وتباينت ردود الأفعال بين الترحيب الحذر والدعوات الصارمة لضرورة الالتزام ببنود الاتفاق، مع إجماع عام على اعتباره فرصة لاحتواء التصعيد وفتح نافذة نحو الاستقرار.