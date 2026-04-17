لبنان.. إعادة فتح جسر القاسمية ومعابر جديدة لعبور المدنيين جنوب الليطاني

أفادت شبكة الميادين اللبنانية، بأن الجيش اللبناني أعاد فتح جسر القاسمية المدمر، الذي تعرض لهجوم أمس أيضاً، وأن اللبنانيين يعبرونه باتجاه المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

كما أفادت الشبكة بأن الجيش اللبناني فتح معابر جديدة للمدنيين بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على الجسور الرئيسية فوق نهر الليطاني.

من جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون اليوم تاريخيا للبنان أمور جيدة تحدث، وفي وقت سابق، نقل الرئيس الأمريكي رسالة إلى حزب الله، قال فيها: إنه يأمل أن يتصرف الحزب “بشكل جيد وإيجابي خلال هذه الفترة المهمة”، معتبرًا أن ذلك سيكون “لحظة عظيمة” له إذا فعل ذلك، داعيًا إلى وقف أعمال القتل والتوصل إلى السلام بشكل نهائي.

وأضاف ترامب في تصريحاته عبر حسابه الرسمي على منصة تروث سوشيال الذي يمتلكها: “لا مزيد من القتل، يجب أخيرًا تحقيق السلام. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر”.

من جانب آخر وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، رسالة عاجلة إلى سكان جنوب لبنان، حثّهم فيها على عدم العودة إلى التجمعات السكنية الواقعة جنوب نهر الليطاني، فور دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال أدرعي: "يظل الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد في مواقعه بجنوب لبنان في مواجهة النشاط الإرهبي المستمر لحزب الله، وللحفاظ على أمنكم وسلامة عائلاتكم، وحتى إشعار آخر، يُطلب منكم عدم الانتقال إلى جنوب نهر الليطاني".



