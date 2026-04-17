مصدر يكشف أخر تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران

أفادت مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة وإيران قلّصتا سقف التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق شامل، وتتجهان بدلاً من ذلك نحو إبرام مذكرة تفاهم مؤقتة لمعالجة القضايا الخلافية الرئيسية ومنع عودة التصعيد.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المذكرة، في حال التوصل إليها، ستمنح الطرفين مهلة تصل إلى 60 يوماً للتفاوض على اتفاق نهائي، مع احتمال إشراك خبراء والوكالة الدولية للطاقة الذرية في المرحلة اللاحقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عن ثقته في إمكانية التوصل قريباً إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.

وذكر ترامب إن الاجتماع المقبل بين الولايات المتحدة وإيران قد يعقد في مطلع الأسبوع المقبل، وإن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، المتفق أن يكون لأسبوعين، ممكن لكنه قد لا يكون ضرورياً لأن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وقال للصحفيين خارج البيت الأبيض: "سنرى ما سيحدث. لكنني أعتقد أننا قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق مع إيران"، مضيفاً أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق وتوقيعه في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، فقد يذهب إلى هناك لحضور المراسم.

كما أشار مصدر باكستاني مشارك في عملية الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران اليوم الجمعة إن هناك تقدماً في الجهود الدبلوماسية الجارية خلف الكواليس وإن اجتماعاً قادماً بين الجانبين قد يؤدي إلى توقيع اتفاق.