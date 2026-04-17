تصعيد متبادل بلا حسم .. خبير : القصف الأمريكي لن يحقق نصرًا حاسمًا على إيران

أكد ستيفن زونس، أستاذ العلوم السياسية، أن الاستراتيجية الأمريكية القائمة على القصف لم تنجح في فرض تسوية حقيقية لصالح واشنطن، موضحًا أن التاريخ يثبت أن القدرة على إلحاق الضرر بالخصم لا تعني بالضرورة تحقيق النصر أو فرض الإرادة السياسية عليه.

وأشار زونس، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن إيران تتبنى رؤية واضحة تعتبر ما تقوم به حقًا سياديًا، سواء في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم أو تطوير القدرات الصاروخية ودعم حلفائها في المنطقة، لافتًا إلى أن هذه الملفات تمثل جوهر الخلاف مع الولايات المتحدة، التي تسعى إلى فرض نوع من الاستسلام الإيراني.

وأضاف أن القيادة الإيرانية تبدو مستعدة لتحمل خسائر بشرية ومادية كبيرة، في إطار ما تعتبره دفاعًا عن سيادتها، موضحًا أن هذا النهج يعزز من سرديتها الداخلية، حتى في ظل الأضرار التي تلحق بالمواطنين.

وأكد أن الصراع لا يزال مفتوحًا، في ظل تمسك كل طرف بمواقفه الأساسية، ما يقلل من فرص الوصول إلى حل سريع، ويجعل المواجهة مرشحة للاستمرار دون حسم واضح في المدى القريب.