الكويت : إجراءات إيران غير القانونية شكلت تهديدا مباشرا لأمن الطاقة العالمي

أكد مندوب الكويت بالأمم المتحدة، أن إجراءات إيران غير القانونية شكلت تهديدا مباشرا لأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال مندوب الكويت بالأمم المتحدة:" إيران لم تستهدف خطوط الملاحة فحسب بل اعتدت على المنشآت المدنية والبنى التحتية".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير القول بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى إيران ساهمت في تقليص الخلافات في بعض القضايا ، لافتا إلى أن الآمال - بعد هذه الزيارة - تزايدت في تمديد وقف إطلاق النار وعقد جولة ثانية من المحادثات.

وقال المسؤول الإيراني لـ رويترز : لا تزال هناك خلافات جوهرية بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي.

وأشار المصدر إلى أن مصير اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب ومدة القيود على البرنامج النووي غير محسومين.