الصحة الإسرائيلية تعلن حصيلة ضحايا الاحتلال من الحرب على إيران وحزب الله

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إرتفاع الحرب الإسرائيلية على كلا من إيران وحزب الله لـ7834 مصابا إسرائيليا منذ بدء الحرب وحتى الآن .

وبالأمس ؛ أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا يوضح تفاصيل وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام بين إسرائيل ولبنان، والذي سيبدأ الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الخميس.



وذكر البيان أن الطرفين، بعد لقائهما في واشنطن هذا الأسبوع لإجراء محادثات مباشرة، "يؤكدان أن البلدين ليسا في حالة حرب، ويلتزمان بالانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية، بتيسير من الولايات المتحدة".



ووصف البيان وقف إطلاق النار بأنه "بادرة حسن نية من حكومة إسرائيل، تهدف إلى تمكين مفاوضات جادة نحو اتفاق أمني وسلام دائم بين إسرائيل ولبنان".

كما "يمكن تمديد وقف إطلاق النار باتفاق متبادل" إذا أظهرت المفاوضات مؤشرات على التقدم، وإذا "أثبت لبنان فعليًا قدرته على فرض سيادته" (أي كبح جماح حزب الله).

ومع ذلك، يؤكد البيان مجددًا حق إسرائيل "في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، في أي وقت، ضد أي هجمات مخططة أو وشيكة أو جارية".

بمجرد بدء سريان وقف إطلاق النار، ستتخذ الحكومة اللبنانية، بدعم دولي، "خطوات جادة لمنع حزب الله وجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى" من التواجد في البلاد.

وتؤكد جميع الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار "المسؤولية الحصرية عن سيادة لبنان ودفاعه الوطني".

وأخيرًا، تشير إلى أن إسرائيل ولبنان طلبتا من الولايات المتحدة "مواصلة المفاوضات المباشرة بين البلدين بهدف حل جميع القضايا العالقة"، بما في ذلك ترسيم الحدود والتوصل إلى اتفاق سلام طويل الأمد.