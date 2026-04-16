وزير الزراعة اللبناني: 11 مليار دولار خسائر الحرب خلال عامين

قال نزار هاني وزير الزراعة اللبناني، إنّ تأثير الحرب على بلاده كبيرة، مشيرًا إلى أن خسائر الحرب في عامي 2023 و2024 بلغت 11 مليار دولار، وهي خسائر لكل القطاعات التسعة التي تم تقييمها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة القاهرة الإخبارية: "بلغت خسائر قطاع الزراعة 800 مليون دولار، وهذه الحرب أضافت إلى كل الخسائر القديمة خسائر إضافية، على مستوى القطاع الزراعي المرتبط مباشرة بالأمن الغذائي، فإن 22% من الأراضي الزراعية تعرضت بشكل مباشر للأضرار جراء هذا العدوان".

وتابع، أن الجنوب اللبناني يتفرد بالحمضيات والثروة الحيوانية والخضار، ومن ثم، فإن الحرب تؤثر على الأمن الغذائي اللبناني وفي الدول المجاورة للبنان، مفسرا ذلك بأن سوريا والأردن والعراق وغيرها من الدول العربية الشقيقة والمجاورة تعتمد على هذا الإنتاج الزراعي الذي ينتجه الجنوب اللبناني.

وأكد، أن بعض القرى اللبنانية دُمرت كليا، ولم ينجُ بيت واحد، وكل البنية التحتية دمرت مثل الكهرباء والمياه والاتصالات، مشددًا، على أنها أضرار كبيرة جدا تحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد لإعادة بنائها وعمارها.