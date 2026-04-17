«الاستثمار» ونجوم الفن يتصدرون الترند.. وقصص إنسانية تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

كشف تقرير عُرض ضمن برنامج «صباح الخير يا مصر» عن أبرز الموضوعات التي تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث جاءت كلمة “الاستثمار” في صدارة الترند، عقب ظهور الدكتور محمد فريد مستعرضًا رؤية الدولة أمام 24 مؤسسة استثمارية دولية.

وأشار التقرير إلى تأكيد الوزير أن مصر تحركت مبكرًا لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية عبر تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية، ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد، مع التأكيد على الدور الحيوي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وفي السياق الفني، لفت التقرير إلى تصدر اسم الفنان ياسر جلال قوائم البحث، بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده السابع والخمسين، وسط تفاعل جماهيري واسع. كما حازت رسالة التهنئة التي نشرها شقيقه الفنان رامز جلال على اهتمام كبير، لما حملته من مشاعر عائلية واضحة وردود مؤثرة بينهما.

كما استعرض التقرير انتشار مقطع فيديو لطفلة صغيرة في أحد المدرجات، خطفت الأنظار بتصرفاتها العفوية، لتصبح محور اهتمام المتابعين على مواقع التواصل.

وفي جانب آخر، سلط التقرير الضوء على قصة عامل بمحطة وقود يعمل منذ 27 عامًا، نجح في تطوير أسلوبه في العمل، ما دفع إدارة عمله لتكريمه يوميًا، في نموذج يعكس أهمية الاجتهاد والتقدير داخل بيئة العمل.

وأكد التقرير أن هذه الموضوعات تعكس تنوع اهتمامات الجمهور بين الاقتصاد والفن والقصص الإنسانية، والتي تواصل تصدرها للمشهد الرقمي بشكل يومي.