الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاستخبارات الأمريكية: الصين تبحث تزويد إيران برادارات متطورة

وكالات الاستخبارات الأمريكية
وكالات الاستخبارات الأمريكية
القسم الخارجي

كشفت شبكة CBS News الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤشرات تفيد بأن الصين درست إمكانية تزويد إيران بأنظمة رادار متطورة، في تطور قد يعكس اتساع نطاق الدعم الخارجي لطهران وسط التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.

وبحسب التقرير، فإن محللين في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (DIA)، وهي الذراع الاستخباراتي لوزارة الدفاع الأمريكية، خلصوا إلى أن بكين ناقشت احتمال توفير رادارات من فئة X-Band لإيران.

 وتُعد هذه الأنظمة من التقنيات المتقدمة المستخدمة في كشف وتتبع الأهداف الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة منخفضة الارتفاع.

وأوضح التقرير أن هذا النوع من الرادارات قد يسهم في تحسين قدرة الدفاعات الجوية الإيرانية على رصد التهديدات المبكرة، كما قد يساعد في حماية بطاريات الدفاع الجوي من الهجمات الدقيقة أو العمليات الجوية المعقدة. 

غير أن الشبكة الأمريكية أشارت إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن بشأن ما إذا كانت الصين مضت فعليًا في تنفيذ أي عملية نقل لهذه الأنظمة.

ويأتي هذا الكشف بعد تقارير أمريكية سابقة تحدثت عن احتمال دراسة الصين إرسال أنظمة دفاع جوي أخرى إلى إيران، من بينها صواريخ محمولة على الكتف من نوع MANPADS، عبر أطراف ثالثة لتجنب الظهور المباشر في عملية التسليح، وهي مزاعم نفتها بكين رسميًا.

وفي ردها، شددت السفارة الصينية في واشنطن، وفق ما نقلته CBS، على أن موقف الصين من الملف الإيراني "منفتح وواضح"، مؤكدة أنها تدعم الحلول السياسية وتسعى إلى تشجيع الحوار، وأنها "لا تقوم بأي خطوات تؤدي إلى تصعيد النزاعات".

كما يشير إلى احتمال تشكل اصطفافات دولية غير مباشرة في مواجهة النفوذ الأمريكي بالشرق الأوسط.

ورغم غياب أدلة علنية على إتمام الصفقة، فإن التقارير الاستخباراتية الأمريكية قد تزيد من تعقيد العلاقات بين واشنطن وبكين، لا سيما مع اقتراب استحقاقات دبلوماسية مهمة بين الجانبين، واستمرار التوتر في ملفات التجارة والأمن الإقليمي.

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
ترامب
ترامب
جوري بكر
جوري بكر
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة

