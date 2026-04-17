عضو بـ «النواب اللبناني»: استعادة الاستقرار أولوية قصوى لعودة آمنة للنازحين في لبنان

أكد غسان حاصباني عضو مجلس النواب اللبناني، أن المرحلة الراهنة تتطلب تركيزًا عاجلًا على استعادة الاستقرار الدائم في البلاد، بعد سلسلة الأزمات المتلاحقة التي شهدها لبنان مؤخرًا لا سيما في ظل تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات النزوح الواسعة.

وأوضح حاصباني، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن عودة النازحين تُعد خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح لكنها في الوقت ذاته تنطوي على مخاطر حقيقية، خاصة في ظل وقف إطلاق نار مؤقت لا يتجاوز 10 أيام، ما قد يعرض العائدين لخطر تجدد التصعيد في أي لحظة.

وأشار إلى أن الاتفاق الحالي، وفق ما أُعلن من قبل الإدارة الأمريكية لا يمثل وقفًا دائمًا أو شاملًا لإطلاق النار بل يتيح للطرف الإسرائيلي التدخل عسكريًا عند الشعور بأي تهديد ما يجعل الوضع الأمني هشًا ويزيد من احتمالات تعريض المدنيين للخطر.

وشدد حاصباني على أن نجاح أي اتفاق يتطلب التزامًا دقيقًا بكافة بنوده ميدانيًا، محذرًا من أن أي خلل في التنفيذ قد يؤدي إلى تفكيك الاتفاق بشكل تدريجي.