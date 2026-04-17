مسؤول سابق بالبنتاجون: وقف النار في لبنان قد يمهد لمفاوضات أمريكية إيرانية جديدة

أكد الدكتور جيمس راسل، المسؤول السابق في البنتاجون، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل قد يفتح الباب أمام تحركات سياسية أوسع، خاصة فيما يتعلق بإمكانية استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة المقبلة.

وأوضح راسل، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطًا كبيرة على بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق يوقف القتال، معتبرًا أن هذه الجهود تمثل فرصة حقيقية لخفض التصعيد وتهيئة الأجواء لمسار سياسي جديد في المنطقة.

وأشار إلى أن التهدئة في لبنان قد تتيح المجال لجولة جديدة من المباحثات بين واشنطن وطهران، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لاستثمار هذه اللحظة لإعادة إطلاق المسار التفاوضي رغم تاريخ التعثر في الوصول إلى اتفاقات نهائية بين الطرفين.

وفي الوقت نفسه، حذر راسل من أن إسرائيل لديها سجل سابق في خرق اتفاقات وقف إطلاق النار ما قد يهدد استمرارية التهدئة، مؤكدًا أن نجاح أي اتفاق يعتمد على التزام الأطراف وتنفيذ التعهدات على الأرض.