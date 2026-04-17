الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هدنة لبنان «هشة» رغم دخولها حيز التنفيذ.. وتحذيرات من انهيارها بسبب الخروقات الإسرائيلية

لبنان
لبنان
رحمة سمير

أكد الدكتور أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، رغم دخوله حيز التنفيذ رسميًا، يظل «هشًا وقابلًا للانهيار» في أي لحظة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية.

وأوضح “أحمد ” خلال مداخلة علي إكسترا نيوز، أن التجارب السابقة تشير إلى عدم التزام إسرائيل بالهدن، مستشهدًا بهدنة نوفمبر 2024 التي شهدت آلاف الانتهاكات رغم الضمانات الدولية. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تتبع سياسة «المراوغة»، حيث تعلن القبول بالهدنة تحت ضغوط دولية، لكنها تعمل عمليًا على إفشالها عبر انتهاكات مستمرة بدعوى وجود تهديدات أمنية.

وأشار خبير العلاقات، إلى أن تثبيت وقف إطلاق النار يتطلب ضمانات وضغوطًا دولية حقيقية لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، إلى جانب انسحاب قواتها من الأراضي اللبنانية ودعم الدولة اللبنانية لبسط سيادتها الكاملة. كما شدد على أن أي حل مستدام للأزمة لا يمكن أن يكون جزئيًا، بل يجب أن يشمل معالجة شاملة لكافة مسارات الصراع في المنطقة.

وفي السياق ذاته، اعتبر أن عودة المواطنين اللبنانيين إلى مناطقهم، رغم المخاطر، تعكس تمسكهم بأرضهم ورفضهم لمحاولات تغيير الواقع الديموغرافي في الجنوب، مؤكدًا أن هذه العودة تمثل رسالة واضحة برغبة الشعب اللبناني في الاستقرار والسلام.

ولفت خبير العلاقات، إلى أن الضغوط الاقتصادية العالمية، خاصة مع تداعيات الحرب على أسعار الطاقة وحركة التجارة، لعبت دورًا مهمًا في الدفع نحو التهدئة، مشيرًا إلى أن استمرار الصراع كان سيؤدي إلى أزمات أعمق على المستوى الدولي.

واختتم بأن الجهود المصرية والدولية تركز حاليًا على الانتقال من «إدارة الصراع» إلى «حله»، عبر تفعيل المسارات الدبلوماسية ودعم استقرار لبنان والمنطقة بشكل شامل.

