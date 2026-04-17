أول تحرك للجيش اللبناني بعد إعلان وقف إطلاق النار



أعلن الجيش اللبناني عن قيام وحدة مختصة تعمل على فتح جسر القاسمية البحري في الجنوب عقب استهدافه باعتداء إسرائيلي.

كما أعلن الجيش اللبناني توقيف 9 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء ببيروت والضاحية الجنوبية.

وشهد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لمدة عشرة أيام، والذي جاء بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاعلاً دولياً واسعاً عكس أهمية الحدث في سياق التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وتباينت ردود الأفعال بين الترحيب الحذر والدعوات الصارمة لضرورة الالتزام ببنود الاتفاق، مع إجماع عام على اعتباره فرصة لاحتواء التصعيد وفتح نافذة نحو الاستقرار.