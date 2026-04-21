قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس فنلندا: لست هنا لأقدم دروساً لأقدم حضارات التاريخ.. ومصر شريك استراتيجي في عالم مضطرب

الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب
الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب
كتب محمود مطاوع

عقد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، حواراً إعلاميا، مع المذيعة دينا سالم، على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري الفنلندي، الذي عُقد اليوم، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين وممثلي مجتمع الأعمال من البلدين، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة.

وخلال حديثه، أشار الرئيس ألكسندر ستوب، إلى أننا نعيش حالياً فى عالم مضطرب بشكل شديد، وهو ما يستوجب علينا تطوير العلاقات مع مختلف الدول، لافتا إلى أن مصر بالنسبة لفنلندا تُعد شريكا مهما للغاية.

وتحدث الرئيس الفنلندي، خلال حواره، عن دور مصر البارز فى دعم الاستقرار فى المنطقة، مشيداً كذلك بالانجاز الكبير الذي حققته الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، قائلاً: "أتيت هنا عام 2009، على رأس وفد من رجال الأعمال، وكنت أشغل وقتها منصب وزير بالحكومة الفنلندية، واليوم جئنا إلى مصر، وشاهدنا ما حدث فيها من تطور كبير فى العديد من المجالات والقطاعات، منها ما يتعلق بالتطوير في قطاعات البنية التحتية، كما رأيت أيضاً تطوراً مهماً فيما يتعلق بتراجع الازدحام المروري"، مضيفاً أن الغالبية العظمي من المصريين من فئة الشباب وهذا بمثابة قوة كبيرة، ومنوها إلى أن مصر تحظى بموقع جغرافي متميز يربطها بقارات العالم.

ورداً على التساؤل حول الدروس التى يمكن أن تقدم فى حالة الدولة المصرية، قال  الرئيس ألكسندر ستوب: "أنا لست هنا لأقدم دروس لواحدة من أقدم الدول والحضارات فى التاريخ".

وخلال الحوار، أشار الرئيس ألكسندر ستوب، إلى أنه تم التوافق على التعاون فى مجال التعليم بمراحله المختلفة، مستعرضا، تجربة بلاده الرائدة فى مجال الاتصالات وتطوير التقنيات الحديثة، مضيفاً: كما توافقنا أيضا على التعاون فى قطاعات الصحة والاتصالات، ومؤكداً رغبة البلدين فى تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما.

الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب مدبولي فنلندا مصر رجال الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

الذباب

مهرجان كان 79

عادات يومية تدمر جسمك بصمت

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد