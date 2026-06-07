تعليم النواب تبحث تطوير التعليم التكنولوجي بـ STEM.. و"الصحة" تفتح ملف السياحة العلاجية

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الإثنين، 8 يونيو 2026 ، 4 اجتماعات متتالية تبدأ من الـ 10 صباحًا بقاعة الاستماع (8)، يركز الاجتماعان الأول والثاني على صياغة رؤية موحدة وتكاملية للتعليم التكنولوجي في مصر، بحضور د. عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



يخصص الاجتماعان الثالث والرابع للجنة التعليم لمتابعة ملف مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، وبحث آليات تنسيق قبول الخريجين بالجامعات، ومناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (لطفي شحاته، أحمد علاء فايد، وحسام حسن الخشت) بشأن تقييم التجربة وتداعيات القرارات التنظيمية الأخيرة واضطراب مواعيد الامتحانات.



وفي سياق متصل، تعقد لجنة الشئون الصحية اجتماعًا هامًا لمناقشة "واقع وآفاق السياحة العلاجية في مصر" بحضور د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ود. أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، لتعزيز مكانة مصر في هذا القطاع الواعد.