أيمن غنيم: سيناء تحولت من ساحة معارك إلى خريطة تنمية.. والدولة تخوض حربًا للبناء والاستقرار

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الاقتصاد والإدارة، إن شبه جزيرة سيناء شهدت تحولات تاريخية كبرى عبر العقود، بدأت بمرحلة التحرير في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وامتدت إلى مرحلتي تطهير الأرض من الإرهاب وإطلاق مسيرة التنمية الشاملة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المواجهة الحاسمة للتنظيمات الإرهابية

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة الحياة، أن الدولة المصرية خاضت في سيناء مسارين متوازيين خلال السنوات الأخيرة؛ الأول تمثل في المواجهة الحاسمة للتنظيمات الإرهابية حتى استعادة الأمن والاستقرار، بينما تمثل المسار الثاني في تنفيذ خطط تنموية واسعة لإعادة إعمار المنطقة وتحسين جودة الحياة بها.

وأشار إلى أن ما تشهده سيناء يعكس توجهًا واضحًا لدى الدولة لتطبيق مبدأ التمييز الإيجابي، خاصة بعد سنوات طويلة من نقص الاستثمارات وضعف البنية التحتية، وهو وضع لم يقتصر على سيناء فقط، بل امتد إلى مناطق أخرى مثل وسط وشمال الصعيد.

تنفيذ شبكة طرق ضخمة

وأضاف أن سيناء، التي تمتد على مساحة تقارب 61 ألف كيلومتر مربع، حظيت باهتمام غير مسبوق، حيث تم تنفيذ شبكة طرق ضخمة بلغ إجماليها نحو 5 آلاف كيلومتر ما بين إنشاء جديد وتطوير، وذلك ضمن خطة قومية أوسع شملت إنشاء 7 آلاف كيلومتر طرق جديدة ورفع كفاءة نحو 10 آلاف كيلومتر على مستوى الجمهورية.

تحويل التحديات إلى فرص

وأكد أن ما تحقق في سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا لقدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص، من خلال الجمع بين تثبيت دعائم الأمن وإطلاق مشروعات التنمية، بما يعزز من دمج سيناء في خريطة الاقتصاد الوطني ويدعم مستقبلها التنموي.

https://www.facebook.com/share/v/1Fx6pd2vqg/