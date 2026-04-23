أخبار التوك شو| قمة قبرص بمشاركة الرئيس السيسي وقادة أوروبا.. تحركات مهمة لمواجهة أزمات المنطقة.. أحمد موسى يُطالب بتمديد مواعيد الغلق حتى 1 صباحًا مع بداية الصيف

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:





قمة قبرص بمشاركة الرئيس السيسي وقادة أوروبا.. تحركات مهمة لمواجهة أزمات المنطقة

قال مجدي يوسف، مراسل قناة «صدى البلد» في بروكسل، إن القمة المرتقبة في قبرص، والمقرر عقدها يوم الجمعة بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستشهد حضور عدد كبير من قادة دول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أهميتها في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة.

أحمد موسى يُطالب بتمديد مواعيد الغلق حتى 1 صباحًا مع بداية الصيف .. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى بإعادة النظر في مواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم مع دخول فصل الصيف، مشيرًا إلى أن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء قد تؤثر على قطاع السياحة في مصر.

متحدث الوزراء: نكثف جهودنا لتوفير السلع الأساسية واحتواء تداعيات الحرب الإقليمية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل جهودها للتخفيف من تداعيات الحرب الإقليمية الجارية، من خلال العمل على توفير السلع الأساسية وضمان تلبية الاحتياجات الرئيسية للمواطنين، موضحًا أن التنسيق يتم عبر لجنة الأزمة، التي تناقش بشكل مستمر مختلف الإجراءات المطلوبة للتعامل مع التداعيات الإقليمية، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات وتأمين احتياجات السوق المحلية.

حماتها عايزة تقعد معاها في عش الزوجية.. فتاة تنهي خطوبتها على الهواء وتترك الاستديو

خصصت الإعلامية رضوى الشربيني، جزء من حلقة برنامجها " هي وبس" المذاع على قناة " دي إم سي" للتعرف على تفاصيل أزمة أحمد الدين وخطيبته إيمان بسبب إصرار والدته على الإقامة معه في عش الزوجية .





لا أمان للإخوان.. شريف منير: شخصية الإرهابي محمود عزت في التحقيقات كانت مهزومة

قال شريف منير: "شخصية الإرهابي محمود عزت ما كانش لها نشاط إعلامي واضح، وما كانش بيحب يظهر كتير في الإعلام، وكان مُحرك الأحداث".

التنمية المحلية: استرداد 13 قطعة أرض يعكس نجاح الدولة في تعظيم أصولها

أكد سعيد حلمي، رئيس قطاع الأدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية أن نجاح الدولة في استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض مملوكة لها يُعد إنجازًا مهمًا يعكس كفاءة منظومة التنمية المحلية وتكامل جهود مختلف الجهات المعنية.

شيخ مشايخ القبائل: سيناء مقبلة على نهضة عمرانية لا يتخيلها أحد بفضل الرئيس السيسي

علق الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، على احتفال جمهورية مصر العربية بذكرى عيد تحرير سيناء .

بدء تدريب الدفعة الأولى من «الرواد الرقميون».. تأهيل آلاف الشباب لوظائف المستقبل |فيديو

قالت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدفعة الأولى من مبادرة «الرواد الرقميون» بدأت بالفعل داخل الأكاديمية العسكرية، ضمن برنامج متكامل يهدف إلى تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل الحديثة.

حياة كريمة: وصلنا لـ46 مليون مستفيد من مشروعات وبرامج المبادرة

أكدت بثينة مصطفى نائب رئيس مجلس الأمناء والمتحدث الرسمي باسم مؤسسة حياة كريمة، أنه هناك تخطيط شامل للمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري .





البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أنّ قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات إلى الوراء، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



