التنمية المحلية: استرداد 13 قطعة أرض يعكس نجاح الدولة في تعظيم أصولها

أكد سعيد حلمي، رئيس قطاع الأدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية أن نجاح الدولة في استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض مملوكة لها يُعد إنجازًا مهمًا يعكس كفاءة منظومة التنمية المحلية وتكامل جهود مختلف الجهات المعنية.

وقال سعيد حلمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستودي اكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة تعمل حاليًا على تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

وأشار إلى أن استرداد أراضي الدولة يأتي ضمن خطة التنمية الشاملة التي تنفذها مصر، لافتًا إلى أنه سيتم الحفاظ على هذه الأراضي من أي تعديات مستقبلية، تمهيدًا لإعادة توظيفها في مشروعات تنموية.

وأضاف أن المواطن أصبح يدرك وجود نظام واضح وحازم يعزز من قدرة الدولة على حماية مقدراتها والحفاظ على حقوقها، بما يدعم الاستقرار ويحقق الصالح العام.