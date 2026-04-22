الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصر تجدد التزامها البيئي.. وتشارك العالم الاحتفال بيوم الأرض 2026

حنان توفيق

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن مشاركة مصر ، العالم الاحتفال بيوم الأرض 2026،  والذى يتم الاحتفال به يوم 22 أبريل من كل عام ، ويحتفل به العالم هذا العام تحت شعار "قوتنا، كوكبنا" ، ويركز على زيادة الوعي بالعمل المناخي الفردي والجماعي، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.

وأوضحت د. منال عوض أن مشاركة مصر المجتمع الدولي الاحتفال بيوم الأرض 2026،  تعكس تحول متنامى في الوعي البيئي، وسط دعوات متزايدة لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة التحديات المناخية ، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل الفنية بالمدارس والجامعات، وذلك بهدف رفع الوعي البيئي وتعزيز الجهود العالمية لحماية كوكب الأرض من التدهور البيئي وتغير المناخ .

وأكدت د. منال عوض أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ، مضيفة أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع، من مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومواطنين، لضمان استدامة الموارد للأجيال المقبلة، لافتة إلى أن رفع الوعي البيئي وتحويله إلى سلوك عملي يمثل حجر الأساس في مواجهة التحديات المناخية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى انه فيما يتعلق بجهود مواجهة التغيرات المناخية،  فأن الدولة تنفذ استراتيجية شاملة للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، ترتكز على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز نظم إدارة المخلفات ، موضحة أن مصر قطعت شوطًا مهمًا في دمج البعد البيئي داخل خطط التنمية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات.

جدير بالذكر ان " يوم الأرض" ، هو حدث سنوي يحتفل به في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل لإظهار الدعم لحماية البيئة ، وتم الاحتفال بيوم الأرض لأول مرة في عام 1970.

منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة يوم الأرض

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

