حماتها عايزة تقعد معاها في عش الزوجية.. فتاة تنهي خطوبتها على الهواء وتترك الاستديو

خصصت الإعلامية رضوى الشربيني، جزء من حلقة برنامجها " هي وبس" المذاع على قناة " دي إم سي" للتعرف على تفاصيل أزمة أحمد الدين وخطيبته إيمان بسبب إصرار والدته على الإقامة معه في عش الزوجية .

وقالت إيمان:" انا مش فارق معايا الإمكانيات لكن انا عايزة شقة لوحدي بعيد عن أهل خطيبي مع الاحترام والتقدير لوالدة خطيبي".

ومن جانبها قالت منى محمد والدة أحمد الديب في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رضوى الشربيني ، :" أنا مريضة وعايزة ابني جنبي وأحمد كل حياتي وهو في مكان أبوه وهو اللي شايلني وساندني".

وأضافت منى:" بقول لإيمان إنتي شوفتي إيه وحش مني عشان تصممي على اللي إنتي عايزاه ده وانا هكون في أوضة مستقلة بنفسي وأنا ست كبيرة ومش هقدر أقعد في البيت لوحدي".



وردت إيمان قائلة:" انا معنديش مشكلة معاكي خالص وانا عايزة أكون متواجدة في بيتي براحتي ".

وفي الختام.. قررت إيمان غنهاء خطوبتها على الهواء وتركت الدبلة لخطيبها احمد وتركت استوديو برنامج “ هي وبس”.



