فستان بـ 200 ألف جنيه.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار في حفل زفاف

خطفت الإعلامية رضوى الشربيني الأنظار خلال حفل زفاف، بعد ظهورها بإطلالة أنيقة لافتة جمعت بين البساطة والفخامة في آن واحد.

وارتدت رضوى فستانًا أسود طويلًا من تصميم دار الأزياء جون لوي سباجي، ضمن مجموعة الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2025، حيث جاء التصميم مميزًا بلمسات راقية على الأكتاف مرصعة بالكريستالات اللامعة، مع قصة غير متماثلة تجمع بين الكم الواحد وتصميم الـOff Shoulder.

وأضفى الفستان طابعًا أنثويًا أنيقًا جذب عدسات الكاميرات، خاصة مع تفاصيله الدقيقة التي عكست أسلوبًا عصريًا يمزج بين الجرأة والرقي.

وبحسب ما تم تداوله، بلغ سعر الفستان نحو 3800 دولار، أي ما يعادل تقريبًا 199 ألف جنيه مصري، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إطلالتها وتكلفتها.