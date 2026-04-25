أيمن عبدالغني: تضحيات أبطال القوات المسلحة ستظل نبراسًا لصناعة المجد

أكد الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، أن ذكرى تحرير سيناء تمثل صفحة مضيئة في تاريخ الوطن، نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات شهداء قواتنا المسلحة الباسلة، الذين قدموا أرواحهم فداءً لتراب هذا الوطن واستعادة كل شبر من أرضه.

وأوضح القائم بأعمال وكيل الأزهر، خلال أول تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن سيناء ستظل جزءًا عزيزًا في وجدان كل مصري، وشاهدًا خالدًا على عظمة الإرادة المصرية وقوة عزيمتها في استرداد الحق، مشددًا على أن ما قدمه أبطال القوات المسلحة سيبقى نبراسًا يُجسد صلابة هذا الوطن وقدرته على تجاوز التحديات وصناعة المجد.

أرض سيناء شهدت أحداثا عظمى

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن أرض سيناء شهدت أحداثاً عظمى تناقلتها الأجيال، من وطء أقدام الأنبياء إبراهيم ويوسف ويعقوب وداود وصالح والمسيح، وصولاً إلى استلام موسى عليه السلام للألواح.

وشدد المركز على أن استرداد سيناء كان بمثابة "بعث لروح العزة" في نفوس المصريين، مؤكداً أن تحرير الأرض يمثل درساً بليغاً في قوة الإرادة ووحدة الصف.

كما أشار المركز إلى رمزية هذا الانتصار في تعزيز الأمل باستعادة كافة الحقوق العربية والفلسطينية، مؤكداً أن التفريط في تراب الأوطان هو أمر لا يقبله دين ولا منطق.