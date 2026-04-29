الأوقاف تنفذ 162 ألف درس منهجي ومنبر ثابت وبرنامج تثقيفي للطفل خلال أبريل

نفذت وزارة الأوقاف برنامجها الدعوي والتوعوي خلال شهر أبريل ٢٠٢٦م، في إطار خطتها لتعزيز الوعي الديني الرشيد، ونشر الفكر الوسطي المستنير بجميع محافظات الجمهورية، حيث تنوعت الفعاليات بين الدروس المنهجية، والمنابر الثابتة، والندوات العلمية، والقوافل الدعوية، والبرامج التثقيفية الموجهة للنشء والشباب والمرأة.

وشهد الشهر تنفيذ (٢٦٠٠) مجلس فقه بعدد (٦) مديريات هي: محافظة مطروح، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، والسويس، إلى جانب تنفيذ (٢٦) مجلس فقه للواعظات بعدد (١٠) مديريات هي: القاهرة، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وسوهاج، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط.

كما نفذت الوزارة (١٣٥٠٠) درسًا منهجيًّا للأئمة والواعظات بعدد (١٣) مديرية هي: القاهرة، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، والمنيا، وأسيوط، وبني سويف، وسوهاج، والفيوم، والإسكندرية، وكفر الشيخ، فضلًا عن تنفيذ (٨٢٠٠) منبر ثابت يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب بجميع المديريات الإقليمية؛ بما يسهم في ترسيخ المنهج الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وفي إطار الاهتمام ببناء وعي النشء، نفذت الوزارة البرنامج التثقيفي للطفل في (٢٠٨٨٠) مسجدًا يوم الخميس بعد صلاة العصر بعدد (١٤٠٣٠٠) لقاء، إلى جانب تنفيذ لقاء الطفل بعدد (٢٧) لقاء بالمديريات الإقليمية.

كما شهد شهر أبريل تنفيذ الأسبوع الثقافي بجميع المديريات الإقليمية بعدد (١٦٨) لقاء، وتنفيذ الندوة الكبرى بعدد (٥٤) ندوة، إلى جانب تنفيذ (٢٥٠٠) ندوة علمية يوم الاثنين بعد صلاة المغرب بمديريات: محافظة مطروح، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، والسويس.

وشمل النشاط الدعوي كذلك تنفيذ المجالس العلمية بعدد (٧٦٦٠) مجلسًا بجميع المديريات الإقليمية عدا المديريات الحدودية، إلى جانب تنفيذ مجالس قراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري (رضي الله عنه) بالمساجد الكبرى بعدد (٢١٢١) مسجدًا، بإجمالي (١٠٥٠٠) ندوة.

وفي إطار التعاون المؤسسي، نفذت الوزارة ندوة «عقيدتي» بعدد (٥) ندوات يوم الأربعاء بالتعاون مع صحيفة الجمهورية، كما تم تنفيذ ندوة «الرأي» بالاشتراك مع قناة النيل الثقافية بعدد (٤) ندوات.

كما نفذت الوزارة (١٢) قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب تنفيذ (١٠٤) قوافل دعوية للواعظات بالمديريات الإقليمية بمشاركة (١٠٠) واعظة، فضلًا عن تنفيذ قافلة الجمعة بالمناطق الحمراء بعدد (٤) قوافل، بمشاركة (٢٥) إمامًا من قيادات وأئمة الوزارة، بالإضافة إلى (٢٥) إمامًا من قيادات وأئمة مديرية أوقاف القاهرة.

وتم كذلك تنفيذ عدد (٨) قوافل دعوية بالمناطق الحدودية بمحافظات: مطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، إلى جانب تنفيذ نشاط المساجد المحورية بعدد (٤٧٥٠٠) فعالية بجميع المديريات الإقليمية.

وفي إطار التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، نفذت الوزارة (٤٠٠٠) قافلة للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، كما تم تنفيذ عدد (٢٩٠٠) ندوة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، و(٢٥) ندوة ضمن برنامج «حوار مع أبناء الجامعة» بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.

كما نفذت الوزارة قوافل الرحمة والمواساة بعدد (٤٠) قافلة بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي بالمديريات الإقليمية، إلى جانب تنفيذ عدد (٣٧٥) ندوة بقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة، وعدد (٣٠٠) ندوة صحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بجميع المديريات الإقليمية.