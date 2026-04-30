أكاديمية البحث العلمي تطلق دعوة لمسرّعات الأعمال لدعم الابتكار الزراعي في مصر

في إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الزراعي، تُعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقديم لمسرّعات الأعمال لتقديم Expression of Interest (EoI) للمشاركة في تنفيذ مشروع: AgriTech4Egypt – الابتكار التكنولوجي في قطاع الأغذية والزراعة في مصر.

وهو مشروع وطني يمتد لمدة ثلاث سنوات، ينفذه تحالف Bioversity International & CIAT، بتمويل كامل من الحكومة الإيطالية من خلال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، وذلك بالشراكة مع الجهات الوطنية المصريةممثلة فى اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومركز البحوث الزراعية المصرى، حيث تضطلع الاكاديمية بدور الشريك الوطني المنسق والمنفذ ممثلةً عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

يهدف المشروع إلى دعم تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، من خلال تمكين الشركات الناشئة وتعزيز كفاءة الإنتاج وسلاسل القيمة الزراعية.

ويتضمن دور مسرّعات الأعمال تصميم وتنفيذ منهج متكامل لعدد ثلاثة تحديات ابتكار، إلى جانب دعم ما يصل إلى 105 فريقًا من داخل مصر وخارجها، من خلال تقديم خدمات الإرشاد والدعم الفني، وتيسير الربط مع المستثمرين وشركاء الصناعة (B2B)، فضلًا عن دعم عمليات التحقق من السوق والتوسع والتطبيق العملي للحلول على أرض الواقع.

شروط التقديم:

* أن تكون الجهة مسجلة في مصر ولها حضور قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

* امتلاك سابقة أعمال مثبتة في تنفيذ برامج تسريع مماثلة

* تقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من الإرشاد وحتى النفاذ إلى السوق

* توفر خبرات متخصصة في التكنولوجيا الزراعية ومعرفة عميقة بالقطاع

* امتلاك شبكة واسعة من الشركاء وأصحاب المصلحة

الموعد النهائي للتقديم:

10 مايو 2026

إرسال الطلبات على:

[email protected]

لمزيد من التفاصيل وآلية التقديم:

https://lnkd.in/ek8Td4dS

ندعو مسرّعات الأعمال المؤهلة للمشاركة في هذا المشروع الطموح، والمساهمة في دعم الابتكار الزراعي وتعزيز التنمية المستدامة في مصر.