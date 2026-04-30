أزمة في جيش الاحتلال.. اعتقال ضابط كبير بتهمة تهريب البضائع لقطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال ضابط برتبة رائد بالتعاون مع جهاز الشاباك وذلك بتهم تتعلق بتهريب بضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة وإدخال مواطن إسرائيلي إلى القطاع.

ومن جانبها ، قدمت النيابة العسكرية أمس لائحة اتهام بحقه الضابط الإسرائيلي.

وفي وقت سابق ، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية يحققان في قضية يُشتبه بأنها تتعلق بشبكة تجسس تعمل لصالح جهات إيرانية، ويُعتقد أن من بين أعضائها جنودًا في الخدمة النظامية.



وذكرت القناة 7 الإسرائيلية أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال قيام بعض الجنود بتسريب معلومات حساسة تتعلق بمواقع أنظمة دفاعية وقواعد عسكرية وأسلحة استراتيجية.



وأضافت التقارير أن الشبهات تشمل جمع معلومات عن مسئولين حكوميين رفيعي المستوى، في إطار نشاط يُعتقد أنه مرتبط بجهات معادية.



وحسب المصادر احتجزت السلطات جنديين من سلاح الجو الإسرائيلي لمدة تقارب الشهر، للاشتباه في تواصلهما مع جهات خارجية يُعتقد أنها معادية، في إطار التحقيقات الجارية لكشف أبعاد القضية.