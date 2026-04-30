أعمال خيرية وطرود بعملات .. سقوط عصابة أجنبية نصبت على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى "يحملون جنسية عدة دول" بالقاهرة لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (4 أشخاص "يحملون جنسية عدة دول" - مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) بإدارة بعض الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إرسال رسائل إلكترونية لهم والتواصل معهم على أرقام من خارج البلاد وإيهامهم- على خلاف الحقيقة – برغبتهم فى شحن طرود لهم من الخارج تحتوى على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية لصرفها فى الأعمال الخيرية وطلب تحويل مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى المختلفة نظير الإفراج الجمركى عن تلك الطرود ، وعقب تحويل المبالغ يقوموا بغلق هواتفهم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وضبط بحوزتهم ("3 أجهزة لاب توب ، 19 هاتف محمول" مفعل عليها عدد من المحافظ الإلكترونية) ، بفحص المضبوطات تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى ، وتبين إرتكابهم عدد (8) وقائع بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





