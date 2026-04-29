حملة اعتقالات إسرائيلية بالضفة الغربية تطال 17 فلسطينياً وسط اقتحامات وإغلاق طرق

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة ،و اعتقلت اليوم الأربعاء مالايقل عن 17 فلسطينيا من مدن ومحافظات الضفة الغربية .

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي،اعتقلت اليوم ، 8 فلسطينيين من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية ،كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

و أضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم ،ثلاثة أشقاء ونجل أحدهم في كفر قدوم شرق قلقيلية، بالإضافة لاعتقال اثنين من ضاحية اكتابا شرق مدينة طولكرم، من بينهم آسير محرر،و شابين آخرين من بيت لحم، وشابا (21 عاما)من قرية دير ابزيع غرب مدينة رام الله،بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

و في سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدتي عناتا والعيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة .

كما أغلقت قوات الاحتلال ، كافة مداخل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، كما اقتحمت الليلة الماضية، بلدة قباطية جنوب جنين،وداهمت عددا من المنازل وحطمت محتوياتها واحتجزت عدداً كبيراً من الشبان وحققت معهم حتى ساعات الفجر.