جامعة كفر الشيخ تحصد جائزة عالمية كبرى في الابتكار الصناعي بالولايات المتحدة

في إنجاز عالمي جديد، أعلن الدكتور يحيى زكريا عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، فوز فريق (Double M) من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة، بجائزة “أفضل تطبيق صناعي على مستوى العالم” (Best Industrial Application Award)، وذلك عن مشروع التخرج (PISODF – Protection Intelligent System for Detecting Faults).

وجاء هذا الفوز خلال المشاركة في المسابقة العالمية VisualSim Global Electronics Hackathon التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، وسط منافسة قوية من فرق دولية.

رحلة صعود حتى منصة التتويج

تمكن الفريق من التأهل ضمن أفضل 15 فريقًا على مستوى العالم، قبل أن ينجح في حصد الجائزة الكبرى وفق النتائج النهائية التي أُعلنت في 27 أبريل 2026، ليؤكد تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة عالميًا.

قال الدكتور يحيى زكريا عيد:"نعلن بكل فخر هذا الإنجاز العالمي الذي يعكس قوة جامعة كفر الشيخ وريادتها في دعم الابتكار والتميز العلمي، وهذا الفوز ليس مجرد تكريم لفريق طلابي، بل هو رسالة للعالم بأن الجامعة تمتلك من الكفاءات والإمكانيات ما يؤهلها لتكون في مصاف الجامعات الدولية الرائدة".

وأضاف:"نحن لا نكتفي بتقديم تعليم تقليدي، بل نعمل على بناء منظومة متكاملة تُحوّل المعرفة إلى تطبيقات صناعية حقيقية، قادرة على خدمة الاقتصاد الوطني والمنافسة عالميًا".

وأكد:"أبناؤنا اليوم أثبتوا أن العقول المصرية قادرة على الإبداع والابتكار في أكثر المجالات تعقيدًا".

مشروع ذكي لخدمة الصناعة

يعتمد المشروع الفائز على تصميم نظام حماية ذكي لخطوط الإنتاج الصناعية، باستخدام تقنيات حديثة تشمل:

التحكم المنطقي المبرمج (PLC)

شاشات التحكم (HMI)

إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT)

ويساهم هذا النظام في الكشف الفوري عن الأعطال وتقليل فترات التوقف، بما يتماشى مع معايير الثورة الصناعية الرابعة.

دلالة الإنجاز

يعكس هذا الفوز نجاح توجه جامعة كفر الشيخ نحو دعم الابتكار التطبيقي، ويعزز من مكانتها بين الجامعات الدولية، كما يؤكد قدرة الطلاب المصريين على تحقيق إنجازات عالمية في المجالات التكنولوجية المتقدمة.

يُعد هذا الإنجاز خطوة جديدة في مسيرة التميز الأكاديمي، ورسالة قوية بأن الاستثمار في التعليم والابتكار هو الطريق نحو المنافسة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.