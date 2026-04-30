الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
التضامن: منصة مودة تخدم ملايين المواطنين بخدمات استشارية

هاجر ابراهيم

قالت الدكتورة راندا فارس، مستشارة وزيرة التضامن ومديرة برنامج «مودة»، أن برنامج «مودة»، الذي يتم تنفيذه منذ عام 2019، جاء بتكليف رئاسي لمواجهة ارتفاع معدلات الطلاق، حيث بدأ بعدد محدود من التدخلات في 3 محافظات كانت حينها الأعلى في معدلات الطلاق، قبل أن يتوسع ليشمل 17 مبادرة متخصصة على مستوى الجمهورية، مشيرة  إلى أن البرنامج يركز على تصحيح المفاهيم المغلوطة داخل الأسرة، سواء في العلاقة بين الزوجين أو في تربية الأبناء.

وأضافت «فارس»، خلال حوارها عبر قناة إكسترا نيوز، أن البرنامج نجح في الوصول إلى أكثر من 2 مليون و200 ألف شاب وفتاة من خلال التدريبات المباشرة، إلى جانب استفادة أكثر من 5 ملايين و600 ألف مواطن عبر المنصة الرقمية التي أُطلقت في ديسمبر 2019، كما تم إطلاق خدمة الاستشارات الرقمية «اسأل مودة»، التي تتيح للمواطنين الحصول على ردود من متخصصين وخبراء خلال 48 ساعة.

وأشارت فارس إلى أن البرنامج لم يعد يقتصر على فئة الشباب المقبلين على الزواج، بل توسع ليشمل جميع مراحل حياة الأسرة، من خلال مبادرات تستهدف المخطوبين، والمتزوجين حديثاً، والأسر التي لديها أطفال من سن صفر حتى 18 عاماً، مع تقديم حزم تدريبية متخصصة لكل مرحلة عمرية، بما يسهم في تقليل الفجوات بين الأجيال وتعزيز التفاهم الأسري.

وأكدت فارس أن البرنامج يعمل على بناء بيئة متكاملة للتوعية والتدريب، من خلال التعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، بهدف إعداد الشباب وتأهيلهم للحياة الأسرية بشكل واعٍ، مع التركيز على مهارات الاختيار السليم والتعامل مع التحديات المختلفة، بما يدعم استقرار الأسرة والمجتمع.

