تقنية اتصالات بجامعة المنصورة: منافسات قوية بين 65 فريقا في مسابقة الروبوتات بكلية الهندسة

تحدث الدكتور محمود سعفان، مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة، عن انطلاق فعاليات النسخة الثانية من مسابقة الروبوتات «بلازا» بكلية الهندسة جامعة المنصورة، قائلا إن المسابقة شهدت مشاركة واسعة من طلاب 20 جامعة مصرية في حدث يعكس تنامي الاهتمام بالابتكار التكنولوجي داخل المؤسسات الأكاديمية، كما شهدت المسابقة منافسات قوية بين 65 فريقاً في مجالات تصميم وبرمجة الروبوتات، ضمن بيئة تنافسية تهدف إلى تنمية المهارات العملية وتعزيز العمل الجماعي.

وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن فكرة المسابقة تقوم على تحويل دراسة طلاب الهندسة من الجانب النظري إلى تجربة عملية متكاملة، حيث يمر الطالب بجميع مراحل العمل الهندسي بدءاً من التفكير والتصميم وحتى التنفيذ والتقييم. وأشار إلى أن هذه النسخة تأتي استكمالاً لنجاح النسخة الأولى، في إطار دعم الجامعة للأنشطة الطلابية المرتبطة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وأشار، إلى أن المسابقة هذا العام لم تقتصر على طلاب الجامعات فقط، بل تم فتح باب المشاركة أيضاً لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، بهدف اكتشاف المواهب في سن مبكرة وتنمية التفكير الهندسي لديهم، موضحا أن جميع الفرق، بمختلف الفئات العمرية، تتنافس ضمن مراحل تمتد لـ3 أيام، على أن تُختتم بالتصفيات النهائية التي تحدد المراكز الأولى وأفضل تصميم.

وشدد، على أن الهدف الأساسي من المسابقة هو بناء بيئة تعليمية متكاملة تشجع على الابتكار والعمل الجماعي، مع ربط المقررات الدراسية بمتطلبات سوق العمل، لافتا إلى أن إشراك محكمين من سوق العمل وأعضاء هيئة التدريس يسهم في تقييم المشاريع بشكل واقعي، بما يساعد الطلاب على اكتساب مهارات تؤهلهم لسوق العمل دون فجوة بين الدراسة والتطبيق.