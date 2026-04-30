بسبب تعرضه لوعكة صحية.. شاب يؤدي مناسك العمرة للفنان سامي عبد الحليم

نشرت مني أبو سديرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو لشاب قام بإجراء عمرة لزوجها الفنان الكبير سامي عبد الحليم.

وعلقت أبو سديرة علي الفيديو قائلة: اللهم تقبلها عمرة خالصة لوجهك الكريم بدلا عن زوجى الدكتور سامى عبدالحليم بنية الشفاء العاجل والعفو والعافية اللهم شفاء لا يغادر سقما.

وأصدرت زوجة الدكتور سامي عبد الحليم بيانًا عبر الصفحة الرسمية للأسرة على موقع فيسبوك، نفت فيه ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تولي النجم خالد النبوي علاج زوجها على نفقته الخاصة، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة.

وأوضحت زوجة الدكتور سامي عبد الحليم أن زوجها يتلقى العلاج من خلال التأمين الخاص به التابع لـأكاديمية الفنون، إلى جانب امتلاكه تأمينًا آخر من نقابة المهن التمثيلية، مشيرة إلى أن الأسرة لم تلجأ إليه حتى الآن.

وأضافت في بيانها أن الدكتور سامي "مستور" ويتلقى الرعاية اللازمة من خلال إمكانياته الخاصة وتأمينه، مؤكدة أن أسرته هي المسؤولة بشكل كامل عن كل ما يتعلق بحالته الصحية، مطالبة بعدم تداول أي معلومات غير دقيقة دون الرجوع إليهم.

ووجهت الشكر للنجم خالد النبوي إلا أنها شددت في الوقت ذاته على رفض نشر أو ترويج أخبار غير صحيحة قد تسيء إلى اسم وتاريخ الدكتور سامي عبد الحليم.

وأكدت أن ما يتم تداوله من شائعات يمس مكانة زوجها، الذي وصفته بأنه "بطل من أبطال حرب أكتوبر 1973 ومعلم لأجيال عديدة"، مطالبة بتحري الدقة واحترام خصوصية الأسرة في مثل هذه الظروف.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن نشر مثل هذه الأخبار دون تحقق يُعد أمرًا غير مقبول على الإطلاق، داعية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالمصداقية المهنية وعدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الشخصيات العامة وتاريخها.